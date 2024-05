Terremoto in Regione, la maggioranza guarda avanti: "Pieno sostegno al vice presidente Alessandro Piana e alla Giunta"

"Pieno sostegno al vicepresidente Alessandro Piana, alla Giunta e alla maggioranza in Consiglio regionale che la sostiene".

In attesa di un'annunciata e necessaria redistribuzione degli incarichi negli uffici di via Fieschi, quale effetto della sospensione dagli incarichi del presidente Toti susseguente alla custodia cautelare che lo ha posto ai domiciliari come vuole la "Legge Severino", sono i responsabili regionali delle quattro forze partitiche, le quattro "anime" dell'attuale maggioranza a dichiarare il proprio appoggio nel resto della squadra di governo regionale.

"Gli eventi che hanno coinvolto di recente l’amministrazione non possono cancellare l’impegno e il lavoro con cui la maggioranza ha governato la Regione" precisano Ilaria Cavo (Lista Toti - Noi Moderati), Matteo Rosso (Fdi), Edoardo Rixi (Lega) e Carlo Bagnasco (Forza Italia).

"Le sfide e le responsabilità da affrontare ogni giorno richiedono la stessa determinazione. Ribadiamo quindi il nostro sostegno nella sua capacità di amministrare la nostra regione" concludono nella loro nota.