Savona, progetto "SicurezzaVera": il Questore Simone presente all'iniziativa in piazza del Popolo

Questa mattina alle ore 12.30, il Questore Alessandra Simone parteciperà all’iniziativa che vedrà l’applicazione della vetrofania “SicurezzaVera - cultura di genere e presidi di sicurezza” presso il Bar Olimpia Centrale, di piazza del Popolo a Savona.

Il protocollo, centrato sulla prevenzione alla violenza di genere, è stato firmato tra la Polizia di Stato e la Confcommercio/ FIPE e Gruppo Donne Imprenditrici.

Dal febbraio scorso il protocollo è operativo anche a Savona e mette al centro i pubblici esercizi: sia come luoghi sicuri per chi ci lavora e per chi li frequenta, sia come presidi territoriali di sicurezza che possono offrire aiuto a tutte le donne in difficoltà.

Nella mattinata verrà apposta la prima vetrofania sulla vetrina di un pubblico esercizio a Savona, l’adesivo verrà applicato a tutti i locali associati Confcommercio/FIPE e li renderà riconoscibili come presidi di sicurezza per tutte le donne.