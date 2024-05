Arte Savona, complesso immobiliare in piazza Paola Garelli: bandi di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di social housing

Arte Savona con Decreti dell’Amministratore Unico n. 97 e 98 del 17.04.2024 ha approvato i seguenti Bandi di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di social housing posti nel complesso immobiliare situato a Savona, piazza Paola Garelli civv. 2-4-6-8-10:

- bando di concorso per l’assegnazione in locazione a canone moderato, ai sensi della l.r. 38/2007 e della d.g.r. 948/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, di 4 alloggi di social housing, oltre a quelli che si renderanno disponibili nel periodo di validità della graduatoria, posti nel complesso immobiliare sito in Savona, piazza Paola Garelli civv. 2-4-6-8-10;

- bando di concorso per l’assegnazione in locazione di 10 alloggi di social housing, posti nel complesso immobiliare sito in Savona, piazza Paola Garelli civv. 2-4-6-8-10 riservati alle forze dell’ordine.

I moduli di domanda e i regolamenti possono essere scaricati dal sito di Arte Savona (www.artesv.it) o acquisiti presso gli uffici situati a Savona, via Aglietto 90, nella giornata di martedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 16.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet di Arte Savona (www.artesv.it) oppure contattare telefonicamente l’Ufficio Vendite, Affitti e Assegnazioni al numero 019-8410221 il mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.