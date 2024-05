Garlend Fest: la lista civica "Garlenda per Tutti" invita i cittadini per una serata di divertimento

Sabato 11 maggio dalle 19 il candidato sindaco Luigi Tezel e i membri della lista Garlenda per tutti saranno in Piazza Borgata Ponte al Garlend Fest, per un momento di unione ma anche divertimento.

Nel corso della serata, verrà offerto un rinfresco a base di Sangria, focaccia locale e stuzzichini preparati dal truck food di Domina street.

“Alla nostra lista importa davvero della rinascita di Garlenda, vogliamo che torni ad essere una città viva e non solo un dormitorio” afferma Tezel, che finanzierà l’evento.

“Mettiamo al centro i giovani e il divertimento in sicurezza – il commento di Sonia Corbezzoli, candidata al consiglio comunale, che con Strobeparty ha ideato l’evento -. Vogliamo che Garlenda diventi un posto a misura del cittadino, che ascolti i bisogni di tutti. Sabato sarà un’occasione per incontrarsi e parlare del futuro”.