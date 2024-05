A settembre Peserico in Madison Avenue

L’Italia della moda non finisce di stupire. Peserico, uno dei nostri brandi di alta gamma, sia nell’uomo che nella donna, continua nella sua corsa ad implementare il retail, ormai ad una sessantina di spazi proprio nel mondo, cresciuto del 25% nei primi tre mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

Quest’anno Peserico ha già inaugurato due grandi boutique a Karlovavy Vary in Repubblica Ceca e a Tahkent in Uzbekistan, senza contare la riallocazione in spazi più esclusivi e prestigiosi a Charleston e a East Hampton. Ora sta per illuminarsi l’insegna Peserico in nuovi store a Palma di Majorca, nelle Baleari, in Spagna e ad Herbin in Cina cui, a luglio, seguirà un corner al Matsuya Ginza Department store di Tokyo.

“Non ci fermeremo qui”, dice Riccardo Peruffo, Ceo di Confezioni Peserico, “poiché a settembre saremo addirittura in Madison Avenue a new York e in un’altra prestigiosa via del centro di Boston. Sempre negli Stati Uniti, dove da anni abbiamo una importante collaborazione con una prestigiosa catena di negozi Bloomingdale’s, daremo vita ad altri corner, uomo e donna, proprio in questi spazi. Il tutto senza dimenticare Dubai dove da qualche mese abbiamo incentrato la nostra attenzione”.

Peruffo non lo dice ma si sa che il 2025 sarà un altro anno di retail. Si parla, con convinzione, di aperture di store a Montecarlo, a Monaco di Baviera, Nizza, Barcellona, Saint Moritz e ancora in Corea e negli Usa.