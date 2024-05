Come evitare le liste d’attesa delle chirurgie elettive in Italia? La soluzione arriva da una start up italiana

L’Italia è un Paese che sta avendo difficoltà nel prendersi cura della salute dei propri cittadini. Le liste di attesa in Italia per le chirurgie elettive sono un problema complesso. Senza dubbio, la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulle liste di attesa negli ospedali, sia per quanto riguarda le visite, sia per le operazioni chirurgiche. Nei due anni di pandemia, in Italia, sono state annullate 12,8 milioni di prime visite e 17,1 milioni di visite di controllo. Purtroppo, il sistema sanitario non è riuscito a recuperare nel periodo post- pandemia. Le problematiche derivano soprattutto dalla carenza di medici all’interno delle strutture ospedaliere pubbliche. Questo ha avuto un effetto negativo anche su tutti gli interventi elettivi, vale a dire su tutti gli interventi effettuati in situazioni di non urgenza, che sono così passati in secondo piano. Le persone, quindi, sono state costrette a trovare delle soluzioni alternative per ovviare al problema.

Per fare fronte alle problematiche presentate, un gruppo di medici ha fondato una start up in grado di aiutare le persone a curarsi nel migliore dei modi, ma anche con un’attenzione al risparmio. La start up in questione è Intclinics, il cui nome deriva dall’unione delle parole “international” e “clinics” ovvero “cliniche internazionali”. È una piattaforma che aiuta i pazienti a fare una scelta consapevole, quando devono affrontare un intervento chirurgico. Ad oggi Paesi come Italia, Francia, ma anche Regno Unito registrano liste d’attesa molto lunghe. Per una semplice operazione i pazienti sono costretti ad aspettare anche più di un anno, ma affidandosi ad Intclinics è possibile sottoporsi all’intervento desiderato in poche settimane. Le liste d’attesa e qualità dell’assistenza sanitaria sono il motivo per il quale le persone decidono di rivolgersi a cliniche estere. La principale meta di turismo sanitario è la Turchia, nel solo 2023, infatti, ha ricevuto quasi un milione e mezzo di turisti solo per le visite mediche.

Come funziona la piattaforma Intclinics

All’interno del sito di Intclinics.com è possibile trovare un elenco di cliniche e strutture sanitarie comprese di accurate recensioni e suddivise per tipologie. Gli interventi elettivi più richiesti in Turchia riguardano il trapianto di capelli, la rinoplastica, gli interventi odontoiatrici e gli interventi oftalmici. In base alle richieste dei singoli pazienti e al tipo di intervento a cui si devono sottoporre, la piattaforma è in grado di trovare la migliore clinica che si occupa di una determinata operazione in termini di standard qualitativi di igiene, risultati e scurezza. Per qualsiasi informazione, inoltre, è possibile contattare direttamente la piattaforma compilando il modulo che si trova sulla home page di Intclinics.com. Quest’ultima sarà in grado di fornire informazioni dettagliate e indirizzare i pazienti sulla scelta migliore in base alle loro esigenze. Oltre alle indicazioni sulla scelta delle cliniche migliori è possibile consultare i costi degli specifici interventi e la tempistica con cui verranno effettuati, oltre alla competenza e alla qualità. I pazienti, inoltre, potranno accedere a tutte le recensioni delle cliniche, allo staff medico, alle foto della clinica, ai servizi offerti da ogni singola clinica e dalle lingue parlate.

Anche se il Paese con un forte turismo medico è al momento la Turchia, Intclinics ha aperto le porte anche a tutti gli altri Paesi. I pazienti possono trovare una vasta gamma di interventi oltre al trapianto di capelli, rinoplastica e interventi odontoiatrici, infatti, tramite la piattaforma è possibile trovare anche interventi non elettivi come quelli oncologici. La scelta delle cliniche partner da parte di Intclinics avviene con rigorosi criteri selettivi e permette di evitare al paziente tutto l’iter per la ricerca della migliore struttura privata che altrimenti dovrebbe svolgere da solo. È bene specificare che è una piattaforma completamente gratuita per i pazienti, come anche i consigli e le informazioni che i pazienti ricevono quando contattano l’azienda. Inoltre, i pazienti sono seguiti in tutto il percorso pre e post-operatorio.

Perchè scegliere cliniche turche ed estere

Come anticipato, la scelta delle cliniche estere deriva soprattutto dalle problematiche che derivano dalle lunghe liste di attesa. A Roma, ad esempio, si registrano ancora più di mille pazienti in attesa di una visita in ospedale. Già prima del COVID-19 le strutture ospedaliere pubbliche italiane erano in un periodo di forte difficoltà, soprattutto per la mancanza di medici e chirurghi. Dopo la pandemia però la situazione è inevitabilmente peggiorata e moltissime persone hanno dovuto rinunciare alle cure, obbligandole a rivolgersi a cliniche private, anche estere. Un altro fondamentale motivo per cui la Turchia ad oggi è la prima meta per il turismo medico è il costo degli interventi, il governo turco, infatti, ha deciso di investire molto nel turismo sanitario così da renderlo accessibile a tutti i pazienti. Ad esempio, il costo di un trapianto di capelli o di una rinoplastica in Turchia risulta molto più basso di altri Paesi del mondo, senza però rinunciare alla qualità e alla professionalità dei medici.

In conclusione, l’utilizzo della piattaforma Intclinics rappresenta una soluzione innovativa per risolvere le problematiche delle lunghe liste di attesa in Italia, aiutando tutti coloro che hanno bisogno di trovare la migliore clinica medica per le proprie esigenze e soprattutto con costi accessibili.