Loano, il 24 maggio l'inaugurazione della prima zona di atterraggio elicotteri a cura del Lions Club Doria

Sarà inaugurata venerdì 24 maggio la prima zona atterraggio elicotteri di Loano a cura del Lions Club Loano Doria.

Gli operatori dell'aria, come da service del 23 febbraio scorso, hanno fatto conoscere le competenze ed attività di due delle compagini aeree più importanti presenti in Liguria per quanto riguarda il soccorso e la sicurezza, fornendo informazioni fondamentali su recupero di persone in difficoltà, sicurezza su aree irraggiungibili, trasporti medici e tanto altro, evidenziando, quanto sia importante avere, in una città, una zona adibita all'atterraggio del mezzo aereo.