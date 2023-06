"Mancano due bagnini, non ne troviamo". L'appello della cooperativa Laltromare per l'assistenza in spiaggia ai disabili

"Due bagnini se ne sono andati per motivi familiari e personali. Abbiamo urgentemente bisogno di sostituirli ma non se ne trovano. Lancio un appello a chi fosse disponibile pervenire a lavorare allo Scaletto e assicurare il servizio alle persone disabili che frequentano la nostra spiaggia".

E' un appello disperato quello di Ugo Cappello, presidente della cooperativa Laltromare che si occupa della spiaggia dedicata ai disabili, allo Scaletto dei Pescatori nel quartiere della Fornaci a Savona. Per garantire il servizio, e fare sì che chi si occupa di assistenza ai bagnanti non debba fare turni in più, sono necessari dieci bagnini ma ne sono rimasti soltanto otto.

"Facendo un sacrificio si riesce a far partire il servizio - prosegue Cappello - ma si tratta di un lavoro impegnativo e delicato, cioè di accompagnare e assistere persone disabili in acqua. Non possiamo chiedere ai bagnini di fare in sette il lavoro che dovrebbero fare in nove. Abbiamo già chiesto a persone che conoscevamo ma i bagnini sono tutti già impegnati. Lanciamo un appello a chi fosse libero di contattarci". Chi fosse disponibile potrà scrivere una mail a info@laltromare.org.

"E' una richiesta importante - afferma Cappello - preghiamo di scriverci e di indicare un numero di telefono al quale contattare eventuali persone interessate". L'apertura della spiaggia con balneazione assistita per le persone disabili il 25 giugno e la chiusura sarà la prima domenica di settembre. l servizio permette alle persone con disabilità di godersi un po' di mare con balneazione assistita, per utenti provenienti anche da Piemonte, Lombardia, Germania e Francia.