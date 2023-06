Processo Tirreno Power, l'avvocato difensore Paola Severino: "I limiti non sono mai e dico mai stati superati"

"I limiti non sono mai e dico mai stati superati".

Con queste parole l'avvocato difensore di Tirreno Power, l'ex Ministro della Giustizia dal novembre 2011 all'aprile 2013, Paola Severino, ha aperto questa mattina la sua articolata arringa difensiva in Tribunale a Savona davanti al giudice Francesco Giannone.

Il processo che vede sul banco degli imputati 25 tra dirigenti ed ex dirigenti dello stabilimento di Vado Ligure sta arrivando alle battute finali e dopo le richieste del Pubblico Ministero Elisa Milocco (3 anni e sei mesi per 24 imputati e la richiesta di assoluzione per l'ex consigliere d'amministrazione Jacques Hugè per non aver commesso il fatto) e delle parti civili che si sono costituite nel processo (chiesti come risarcimenti: 500mila euro dalle associazioni, dal Ministero dell'Ambiente e della Salute circa 26 milioni).

Il legale oltre a ricordare la sentenza di assoluzione nel processo legato alla centrale di Porto Tolle si è soffermata su due episodi del febbraio 2013 legati al superamento delle emissioni delle polveri e dei limiti di prova.

"Quali sono gli episodi legati ai superamenti dei limiti? Li trovo solo in questi due episodi molto marginali e non correlabili al disastro ambientale - puntualizza l'avvocato di Tirreno Power - Sono stati rispettati i limiti di legge. Tirreno Power ha continuato come tutte le imprese italiane ad applicare i limiti disposti".

Sono state inoltre proiettate in aula anche le slide con i valori delle concentrazioni medie mensili degli inquinanti emessi dalla Cte dal 2005 al 2014 concentrandosi sull'SO2, l'NOx e le polveri.

Sulla mancata realizzazione del Vl6, per la quale l'accusa aveva puntato il dito, la difesa ha esposto la propria tesi. "Perchè dire che Tirreno Power ha perso tempo per ottenere risultati vantaggiosi? Erano necessarie tutte quelle autorizzazioni attraverso procedimenti separati ma che si intrecciavano tra di loro. È da addebitare a Tirreno Power che il Ministero ci ha messo 5 anni?".

"Oggi in aula al processo Tirreno Power è iniziata la discussione della difesa dell’azienda, indicata come responsabile civile. Un processo che giunge alle sue fasi finali dopo oltre 60 udienze e a 13 anni dall'inizio delle indagini. La ricostruzione dei fatti svolta in quasi cinque anni di udienze ha evidenziato alcuni elementi certi: nonostante le lunghe ricerche su centinaia di cartelle cliniche non c’è nemmeno una persona identificata come danneggiata dalla centrale; le emissioni di Tirreno Power sono state sempre entro i limiti di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale - spiegano dall'azienda - Questi fatti li hanno dovuti riconoscere tutte le parti. Sequestrare l’impianto richiamando le indicazioni delle migliori tecnologie disponibili era infondato perché non avevano un valore di legge. Le consulenze epidemiologiche e ambientali di Scarselli e Crosignani presentate dall’accusa ricalcano quelle già utilizzate nel processo per la centrale di Porto Tolle. Consulenze che nel frattempo sono state giudicate inattendibili. Tutti gli imputati di quel processo sono stati assolti proprio a causa delle molteplici carenze che si sono ripetute anche nelle consulenze savonesi".

"Basti pensare che per determinare le persone più esposte alle ricadute della centrale di Vado Ligure sono stati utilizzati dati meteorologici di un solo anno, mentre se vengono applicati i dati meteo di anni diversi la mappa cambia sostanzialmente, come chiaramente dimostrato in aula. Le presunte violazioni dell’autorizzazione integrata ambientale sono infondate e come ha dovuto ammettere il P.M. irrilevanti ai fini del presunto e insussistente danno ambientale. Le comunicazioni con i ministeri e gli organismi di controllo lo dicono in modo chiaro - continuano da Tirreno Power - Due degli esempi più discussi in questi anni: la questione dello Sme, il sistema di misurazione delle emissioni, per il quale il ministero dell’Ambiente con estrema chiarezza accoglieva il 31 gennaio 2014 la richiesta di Tirreno Power di utilizzare i misuratori nei condotti orizzontali invece che a camino: “la richiesta di modifica presentata dal Gestore non comporta alcuna variazione degli impatti ambientali associati all'esercizio della centrale e non ha alcun effetto significativo sull'ambiente”. Così come la copertura del carbonile è stata autorizzata dal ministero dello Sviluppo economico solo il 31 dicembre del 2014 quando l’impianto era già stato posto sotto sequestro. In quanto produttori di un bene essenziale per il Paese, le centrali elettriche sono regolamentate in modo stringente e operano nel complesso sistema di produzione e di trasmissione di energia. I limiti delle emissioni sono definiti per ogni singolo impianto, e quelli di Vado Ligure erano tra i più bassi in Italia, fra gli impianti a carbone.

"La centrale di Vado Ligure, secondo le testimonianze in aula di chi si occupava di manutenzione nei numerosi impianti su tutto il territorio nazionale, è stata citata tra le migliori o addirittura come la migliore. Ed è l’unica che è stata posta sotto sequestro. Tirreno Power nel 2016 ha deciso di rinunciare alla produzione a carbone, ma è una energia ancora ampiamente prodotta in Italia, in Europa e nel mondo. Con la crisi del gas russo in Italia è stato interrotto il piano nazionale di dismissione delle centrali a carbone, per poter dare energia alle famiglie e alle imprese. Addirittura, in questo periodo è una fonte incentivata per assicurare la sicurezza energetica" concludono.

La Procura aveva sequestrato i gruppi a carbone nel 2014 e ventisei persone tra manager ed ex manager dell'azienda erano stati rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

Erano stati ammessi nel processo come parti civili, 48 abitanti di Vado Ligure oltre al Ministero dell’Ambiente, il Ministero della Salute, WWF, Medicina Democratica, Greenpeace, Legambiente, Uniti per la salute, Anpana, Codacons, Associazione Articolo 32, Adoc, Accademia Kronos e Associazione Cittadinanza Attiva.

Il pm Milocco aveva chiesto 3 anni e sei mesi per Giovanni Gosio, direttore generale dal 2003 al 2014; Massimo Orlandi, presidente del Cda in diversi periodi nonché membro del Comitato di Gestione; Mario Molinari, Andrea Mezzogori, Denis Lohest, Adolfo Spaziani, Jean-Francois Louis Yves Carriere, Pietro Musolesi, consiglieri d’amministrazione; Mario Franco Leone, presidente del «Da» tra il 2010 e il 2014; Giovanni Chiura, Aldo Chiarini, Olivier Pierre Dominique Jacquier, Agostino Scornajenchi, Alberto Bigi, Pascal Renaud, Giuseppe Gatti, Luca Camerano e Charles Jean Hertoghe, consiglieri d’amministrazione e membri del Comitato di gestione negli ultimi anni; Ugo Mattoni, direttore della Direzione Energy Management dal 2004 al 2014; Pasquale D’Elia, capo centrale dal dicembre 2005 al 2014; Maurizio Prelati, direttore della Direzione Produzione dal 2008 al 2014; Andrea De Vito, direttore della Direzione Amministrazione Finanza dal 2007 al 2014; Guido Guelfi, direttore della Direzione Ingegneria dal 2004 al 2014; Claudio Ravetta, direttore Produzione dal 2004 al 2008 e vice direttore generale dal 2008.

Non sono state ammesse le attenuanti generiche ed è stata richiesta l'assoluzione per l'ex consigliere d'amministrazione Jacques Hugè per non aver commesso il fatto.