Rapina all'allora Carige di Alassio, arrestata nell'astigiano la complice dei due responsabili

E' stata arrestata nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato ad Asti una trentatreenne del posto che nel 2019 era stata individuata tra i responsabili della rapina alla filiale all'epoca ancora Carige di Alassio, quando due uomini erano entrati a mano armata e con volto travisato nell’istituto di credito mentre lei li attendeva fuori all’interno della vettura, pronta per la fuga.

Un reato che le era costato la condanna con sentenza passata in giudicato per concorso nel reato di rapina aggravata.

Nei giorni scorsi la donna ha destato i sospetti di alcuni poliziotti, entrando in un bar di piazza Leonardo da Vinci, dopo aver visto gli agenti, i quali a loro volta l'avevano riconosciuta in quanto gravata da precedenti.

A quel punto gli uomini della Polizia l'hanno attesa all'uscita ma lei ha dichiarato generalità false, tentando di eludere il controllo degli operatori che, invece, l'hanno condotta in Questura per accertamenti: lì è stato scoperto come fosse destinataria di un provvedimento di esecuzione di pene dello scorso novembre per alcuni reati risalenti al 2019.

Nello specifico, si era resa responsabile nell’agosto di quell’anno di un furto in un' abitazione di Asti, in concorso con altri due uomini, che aveva procurato un bottino di oltre 10 mila euro. Grazie alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Asti, la donna era stata riconosciuta e in seguito al procedimento, condannata con sentenza passata in giudicato per il reato di furto in abitazione aggravato.

Così come per quanto avvenuto nella Città del Muretto, per il quale ora dovrà scontare la pena.