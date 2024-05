Frana sulla Sp12 del Santuario, col senso unico alternato Tpl Linea modifica la "Linea 3"

Dopo il ripristino della viabilità a senso unico alternato sulla Sp12 del Santuario a Savona, prima completamente interrotta per la frana, oltre alla ripresa del regolare servizio per la linea 3 Savona-Santuario-Cimavalle, TPL Linea ha modificato nuovamente le sue linee per agevolare il trasporto degli alunni presso la scuola del Santuario.

Quindi, a seguito di una richiesta pervenuta dal Comune di Savona, a partire da martedì 21 maggio, verranno apportate le seguenti variazioni al servizio sulla linea 3 stazione FF.SS.-Santuario-Cimavalle: