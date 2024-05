Odori maleodoranti a Vado, non ancora chiarita la causa: continuano gli accertamenti

Non è stata ancora chiarita la causa dei forti odori maleodoranti segnalati a Vado Ligure da settimane.



Non sono mancati i controlli e i sopralluoghi effettuati nel pozzetto presente nella zona del pallone geodetico del basket di via Petrarca nei pressi del torrente Segno.



Da diverso tempo i cittadini hanno segnalato odori maledoranti in zona e nelle vie della città e i vigili del fuoco sono intervenuti in più di un'occasione (l'ultima martedì scorso) insieme ad Arpal, Asl2, il Comune e i carabinieri.



La squadra NBCR (nucleari, biologico, chimico, radiologico) di Genova, sopraggiunta in appoggio ai pompieri lo scorso 8 maggio, grazie agli strumenti aveva rilevato esalazioni. In via precauzionale l'area era stata zonizzata ed erano stati effettuati ulteriori rilievi per identificare la sostanza.



Le esalazioni pare siano di tipo industriale ma la causa non è ancora stata accertata con chiarezza. È stata comunque esclusa la tossicità in ambiente.



Il forte odore è presente con intermittenza e si ripresenta ciclicamente. Sono in corso comunque tutti gli accertamenti con gli enti preposti. Arpal, vigili del fuoco e Italgas.



"Il comune è una vittima di questa situazione. Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di persone preoccupate e cerchiamo di tranquillizzarli, ma purtroppo non riusciamo a dare informazioni certe" ha detto il responsabile dell'ufficio Ambiente del Comune di Vado Fabio Tognetti.



"Da diverse settimane, alcuni residenti segnalano che a Vado Ligure aleggia un forte odore di gas che sta destando preoccupazioni crescenti. La autorità hanno iniziato a indagare solo da pochi giorni, su sollecito di un numero sempre più nutrito di cittadini, e hanno scoperto che l'odore è causato da quella che potrebbe essere una sostanza tossica - dicono da Savona Tricolore - Ci chiediamo come una notizia del genere sia passata praticamente inosservata, dato che è stata appena approfondita solo da qualche quotidiano locale, e perché le autorità preposte siano intervenute così tardivamente. Nonostante le rassicurazioni, infatti, il forte odore permane e diversi cittadini accusano situazioni di malessere legate ai miasmi e anche alcuni bambini della vicina scuola elementare hanno accusato indisposizioni e disagio. Chiediamo che venga fatta rapidamente chiarezza sulla reale pericolosità della sostanza, che vengano chiarite le responsabilità di questa situazione e soprattutto che si garantisca la sicurezza degli abitanti e dei bambini della scuola".