Vado, forte odore di gas ma è una fuoriuscita di una sostanza tossica: verifiche dei Vigili del Fuoco in corso

Verifiche in corso da parte dei Vigili del Fuoco, nel tardo pomeriggio odierno, a Vado Ligure nella zona del pallone geodetico del basket di via Petrarca, per una segnalazione di un forte odore di gas rivelatasi invece essere, fin dai primi momenti, la fuoriuscita di una sostanza tossica.

Incerta la natura della sostanza, sulla quale si sta indagando anche con l'ausilio di carabinieri e personale dell'Asl2.

Per consentire il corretto svolgimento delle verifiche è intanto stato interdetto il ponte pedonale di via Petrarca.