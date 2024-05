Fuoriscita di sostanza ignota a Vado: esclusa la tossicità in ambiente

È stata esclusa la tossicità in ambiente. Questo uno degli elementi importanti per la salute dei cittadini di Vado Ligure che sarebbe emersa a seguito dei diversi controlli tra ieri sera e questa mattina effettuati nel pozzetto presente nella zona del pallone geodetico del basket di via Petrarca nei pressi del torrente Segno.

La squadra NBCR (nucleari, biologico, chimico, radiologico) di Genova, sopraggiunta in appoggio, grazie agli strumenti ha rilevato esalazioni. In via precauzionale l'area è stata zonizzata e si stanno effettuando ulteriori rilievi per identificare la sostanza.