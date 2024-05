Gioco pubblico, per maggiore sicurezza serve formazione e tecnologia

Il riordino del sistema gioco italiano è ormai realtà. La riforma è passata, dopo un lungo iter burocratico, e nei prossimi mesi diventerà realtà. Un passo importante, atteso da tempo, che non smette comunque di creare polemiche e di aprire dibattiti.

Come quello che si è tenuto a Roma lo scorso 15 maggio, dal titolo “Il gioco pubblico in Italia: riordino questione territoriale e cortocircuiti istituzionali”. Un evento in cui si è cercato di analizzare il momento del gambling italiano e soprattutto di guardare al futuro del settore, che nonostante la grande crescita in termini di pubblico, di fatturato e di giro d’affari, ha ancora diverse sfide da affrontare. “La regolamentazione serve, ma deve avvenire su analisi scientifiche - spiega Armando Iaccarino, presidente del Centro Studi Astro, nel suo intervento - analisi che sono mancate in molti interventi degli enti territoriali, che hanno risposto a richieste ideologiche, politiche e non basate sull'analisi della realtà”.

Il focus, quindi, è sulla scientificità del gioco, soprattutto per quanto riguarda la creazione di un gioco sicuro e responsabile. E in questo senso sono due gli strumenti che vengono indicati: formazione e tecnologia. “La formazione è l'elemento determinante, la tecnologia è fondamentale. Per la prima volta si parla apertamente dell'uso dell'intelligenza artificiale per monitorare i comportamenti dei giocatori e definire le tipologie di intervento”, ha sottolineato Iaccarino.

E un esempio di applicazione della tecnologia per creare ambienti di gioco a misura di utente è quello che viene da 888 Casino, che utilizza strumenti avanzati per offrire ai giocatori piattaforme sicure e protette. Questo casino è infatti controllato e certificato da eCOGRA e partecipa alla filiera del gioco pubblico italiano, controllata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i vari strumenti che garantiscono gioco sicuro e responsabile ci sono i limiti di ricarica e la possibilità di autoesclusione, mentre sul lato dei dipendenti 888 Casino organizza corsi di formazione incentrati sui metodi e sulle procedure più efficaci per assistere e aiutare i giocatori che presentano problemi legati al gioco.

“La tecnologia poi può essere utilizzata per realizzare apparecchi da gioco tali da consentire forme di controllo e intervento più dirette e immediate”, ha concluso Armando Iaccarino, che scommette sull’Intelligenza Artificiale come valido alleato del gambling per affrontare le sfide future. Sono diverse, infatti, le piattaforme che sfruttano il Machine Learning sia per raccogliere, analizzare e leggere i dati di gioco degli utenti, e quindi capire se stanno sviluppando comportamenti di gioco nocivi, sia per implementare i loro sistemi di assistenza e di comunicazione con l’utenza. Attraverso le chatbot e gli assistenti virtuali, infatti, si possono offrire soluzioni mai viste prima per quanto riguarda il coinvolgimento e il rapporto con l’utenza.

È questa, insomma, la strada da seguire per il futuro del gioco pubblico. In attesa che il riordino diventi realtà e che si possano raccogliere i primi, importanti, risultati di questo cambiamento.