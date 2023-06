Savona, da luglio sarà implementato il servizio notturno della polizia locale. Assessore Pasquali: "Deterrente e forma di controllo"

Verrà implementato dal primo di luglio i servizio notturno della polizia notturna non solo nel weekend ma anche durante la settimana.

Questo è quanto è stato stabilito per il Comune di Savona durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto ieri in Prefettura con la presenza dei sindaci costieri del savonese davanti al Prefetto Enrico Gullotti.

L'assessore alla sicurezza Barbara Pasquali quindi insieme al comandante della polizia locale Igor Aloi dovrà stabilire quali e quanti giorni alla settimana, a parte il sabato e la domenica, gli agenti saranno in servizio nelle ore notturne per cercare di essere vicini ai cittadini e tenere sotto controllo i problemi che si possono creare nella notte causati da eccessi di alcol e sostanze stupefacenti.

"In questi mesi abbiamo organizzato incontri con gli esercenti della Darsena e con i residenti oltre altre zone che sono attenzionate dalla movida e dalla presenza dei locali notturni, per trovare una modalità di convivenza - ha spiegato l'assessore savonese - Chi rispetta le regole deve essere in un certo senso "amico" dell'amministrazione, prevenendo l'eventuale intervento delle forze dell'ordine".

Particolare riguardo anche all'implementazione del servizio di videosorveglianza.

"L'attenzione c'è e la città va monitorata ulteriormente - conclude Barbara Pasquali - nella stagione estiva c'è più afflusso e il servizio notturno serve come deterrente e controllo. In questi mesi ho raccolto segnalazioni su diverse zone: da Via Amendola alla Rocca passando per Corso Tardy&Benech e Corso Mazzini".