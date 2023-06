Savona, a ottobre parte la passeggiata a mare con il progetto modificato. Salta la parte verso Zinola

Sembra aver finalmente trovato una soluzione la questione della passeggiata a mare di via Nizza, che rientra nel restyling del fronte mare di Ponente finanziato con il bando periferie per 13 milioni di euro complessivi. I lavori sarebbero dovuto partire nel febbraio del 2021 ma i cantieri non sono stati mai aperti a causa del rincaro dei materiali.

Dopo mesi di analisi e confronto con le ditte che fanno parte del raggruppamento temporaneo di imprese si è arrivato ad un compromesso che permetterà di stare nei costi previsti per la passeggiata a raso sul mare (circa 3,8 milioni). Invece di realizzare i quattro tronconi di passeggiata a raso sul mare, ne verranno realizzati solo tre, escludendo la parte più a Ponente, verso Zinola. Modifiche anche al tipo di palificazione che dovrà reggere la passerella in legno: non sarà più elicoidale ma di un altro tipo. Infine modificata anche la scelta di materiali, compreso il legno. Il tipo di legname che era stato scelto in fase di realizzazione di progetto non è più disponibile.

Ora dovrà esserci il passaggio in Autorità portuale e l 'amministrazione dovrà chiedere al Ministero la dilazione dei tempi di realizzazione. L'avvio dei lavori è previsto a ottobre con conclusione verso fine 2024. I tratti di spiaggia che saranno interessati dala nuova passeggiata a mare sono, dal Rio Quattro stagioni sino al Rio Molinero, dagli ex Solimano e il terzo dal Rio San Cristoforo sino al supermercato Mercatò e poi il campo da calcio Maracanà per collegarsi all'altezza della passeggiata dei giardini Isola della Gioventù dalle XXV Aprile. Verrò invece sacrificata la parte più a Ponente all’altezza dell’ex Playa, per tutto il tratto di arenile libero.