Savona, il Comune pubblica la guida alle attività estive per i bambini

Si chiama "Kids summer camp – Savona estate 2024" la raccolta delle proposte di enti e associazioni che svolgono attività estive per bambini e ragazzi per l'estate 2024 a Savona.

La guida, pubblicata dal Comune sul suo sito, è nata dopo che l'Amministrazione comunale, con pubblicazione di uno specifico avviso per manifestazione di interesse, ha raccolto le proposte per l'estate 2024 di enti e associazioni che svolgono attività estive per bambini e ragazzi sul territorio.