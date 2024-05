Sicurezza ad Albenga: dopo il tavolo in Prefettura più controlli in particolare nei week-end e nelle ore notturne

Si è da poco concluso il tavolo di ordine pubblico e sicurezza convocato d'urgenza in Prefettura a Savona in seguito all’aggressione subita da un 23enne (tuttora in prognosi riservata al Santa Corona di Pietra Ligure) nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio ad Albenga.

Nel corso dell'incontro il Prefetto Carlo De Rogatis ha preso una posizione chiara sul tema sicurezza ad Albenga sottolineando inoltre che saranno potenziati i controlli sul territorio, anche congiunti e coordinati tra le forze dell'ordine in particolare nei fine settimana e nelle ore notturne.