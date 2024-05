Un fine settimana al mare per i piccoli malati oncologici di Torino: ad Alassio il progetto UWA

Si chiama UWA, Ugi Weekend ad Alassio, l’iniziativa che consentirà a cinque famiglie di altrettanti bambini in cura a Torino e ospiti di Ugi (Unione Genitori Italiani), di trascorrere un intero fine settimana in una delle località marittime liguri più rinomate della Riviera di Ponente. Il progetto nasce da un’idea di Davide Revello, balneare da oltre trent’anni, che ha messo a disposizione nei giorni 25 e 26 maggio i suoi Bagni Corner Beach per i bambini accompagnati da fratellini e genitori. In programma una due giorni di intrattenimento e giochi, il tutto, ovviamente, in forma rigorosamente gratuita grazie al contributo prezioso degli sponsor.

“In inverno trascorro gran parte del mio tempo a Torino - spiega Revello -. Sono stato colpito dalla realtà di Ugi che ho imparato a conoscere molto bene e mi sono detto: anche io voglio fare qualcosa per questi bambini che ogni giorno combattono una battaglia difficilissima. Ecco allora l’idea di regalare loro un intero weekend di relax e di spensieratezza mettendo a disposizione il mio stabilimento e il mio staff, composto dai mei figli Simone e Marco, con la sua futura moglie Barbara, e da tanti amici che si sono offerti di partecipare, come i miei colleghi, i ristoratori e gli albergatori della zona. Sono istruttore di nuoto, in passato ho lavorato molto nelle piscine con bambini affetti da disabilità o malati, so quello che passano e cosa devono sopportare le famiglie. E’ importante da parte di chi è più fortunato dare loro una mano, sempre. Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, compresa la mia famiglia”.

La partenza è prevista da Torino nella prima mattinata di sabato 25 maggio con arrivo in riviera dove le famiglie saranno sistemate negli alberghi partner del progetto UWA: due famiglie alloggeranno all'Hotel Rosa del gruppo Allegroitalia, altre due all'Hotel Aida, una famiglia all'Hotel Danio e l'autista al Residence Panama. Dopodiché per tutti comincerà la giornata ai Bagni Corner Beach, dove i bambini e le loro famiglie potranno rilassarsi sotto il proprio ombrellone in prima fila, in attesa del pranzo che sarà servito in spiaggia. Alle 15 ci sarà una merenda offerta dal lounge bar Cb3, con la presenza di una mascotte a sorpresa. In serata la cena con giro pizza e bibite presso la Pizzeria 88.

Il giorno successivo ancora spiaggia, ma stavolta con l'intrattenimento nella mattinata del Mago Taz con giochi di prestigio e illusioni, il saluto del vicesindaco Galtieri. Nel pomeriggio, le famiglie e i bambini potranno godere di un momento di totale relax in attesa della partenza, prevista per le 17 circa.

Durante il soggiorno saranno donate ai bambini, alle famiglie e a tutti i gentili partner del progetto, magliette con il logo del progetto UWA e di Ugi.

Il progetto UWA ideato dai Bagni Corner Beach di Alassio si è concretizzato grazie all’aiuto da parte di chi ha creduto in esso, a partire dagli sponsor: Automotomarco (Torino), Golden Garage (Moncalieri), CityEmotion (Torino-Alassio), Fissore Ceramiche (Torino), Morando Petfood Spa (Andezeno, Torino), Hotel Rosa Allegroitalia (Alassio), Hotel Aida, Hotel Danio, Residence Panama, Ristorante Sail Inn, Ristorante Panama, Bagni Bernardino. L'organizzazione ringrazia per il preziosissimo supporto il Lounge Bar CB3, la Pizzeria 88, Luca Galtieri e Marco Dottore Agenzia Eccoci di Alassio, il Mago Taz.