Samp, in ritiro altre due amichevoli: il 20 luglio test a Berlino con la BFC Dynamo, il 27 con il Magdeburg

Sarà un'estate dal sapore internazionale quella della Sampdoria. Come già noto i blucerchiati saranno in ritiro a Jena (Germania) dal 14 al 30 luglio e oltre al match amarcord dei tempi d'oro contro il Carl Zeiss che chiuderà l'esperienza in terra tedesca (mercoledì 30 luglio, ore 20.00, “Ernst-Abbe-Sportfeld”), disputeranno anche altri test amichevoli.

Stamane infatti la società del presidente Manfredi ha ufficializzato ulteriori due impegni estivi: "Sabato 20 luglio a Berlino i blucerchiati faranno il proprio debutto stagionale con i padroni di casa della BFC Dynamo - si legge sul sito ufficiale - Il club – che milita nella quarta serie tedesca, girone Nordost della Fußball-Regionalliga, lo stesso del Carl Zeiss – fu uno dei protagonisti dell’allora Germania Est: nel palmarès dei berlinesi figurano 10 titoli consecutivi vinti tra il 1978 e il 1988 e 3 Coppe nazionali. La Dynamo raggiunse inoltre i quarti di finale della Coppa dei Campioni nelle edizioni ’79/80 e ’83/84".