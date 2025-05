L’Associazione Rossini celebra la grande musica russa con due appuntamenti a Savona e Carcare

Due eventi a Savona per gli amanti della musica classica: l’Associazione Rossini propone una doppia iniziativa all’insegna dell’arte e della convivialità.

Il primo appuntamento è in programma per giovedì 22 maggio alle 17.30 nella sala Stella Maris. Protagonista della serata sarà la grande musica russa del Novecento, con l’esecuzione di tre capolavori firmati da due colossi della composizione del secolo scorso: Dmitrij Šostakovič e Sergej Prokof’ev.

Il pubblico potrà ascoltare i due Trii di Šostakovič – il n.1 op.8 (1923) e il n.2 op.67 (1944) – e la splendida Sonata per flauto e pianoforte op.94 di Prokof’ev, scritta nel 1943. Un programma raffinato e intenso, che offre uno spaccato profondo della sensibilità musicale russa tra le due guerre mondiali, capace di fondere drammaticità, lirismo e ironia.

A interpretare questi capolavori saranno quattro musicisti di grande talento: Laura Guatti (flauto), Olesya Rusina (violino), Simone Cricenti (violoncello) e Loris Orlando (pianoforte). L’evento assume anche un significato simbolico, essendo legato al 50º anniversario della morte di Šostakovič, una delle figure più complesse e geniali della musica del Novecento.

Il secondo appuntamento è invece dedicato al piacere dello stare insieme. Sabato 24 maggio alle 12.30, l’Associazione Rossini invita soci, amici e simpatizzanti a un incontro conviviale al Ristorante La Baracca di Carcare. Un’occasione per condividere la passione per la musica anche a tavola, con un menù gastronomico selezionato e un accompagnamento musicale di qualità (in allegato il programma dettagliato).

Due giornate che uniscono cultura, musica e socialità, nello spirito che da sempre anima le attività dell’Associazione Rossini. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.