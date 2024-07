Osiglia, passeggiata per fare "Goal" con 17 pannelli

Sabato 13 luglio alle 17 tutti coloro che saranno presenti o vorranno raggiungere Osiglia, sono invitati a un raduno all’Imbarcadero, punto di partenza della passeggiata comunitaria intorno al lago, organizzata dal Comune di Osiglia.

"A volte ci chiediamo che cosa potremmo mai fare noi singoli individui per rispondere agli obiettivi dell’Agenda 2030 sottoscritta da 193 Paesi dell’ONU, e, sovente, ci scopriamo disillusi o demoralizzati per scarsa conoscenza. Sebbene adottati già dal 2015 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, i 17 goal stentano infatti a farsi ricordare e ancor più a essere applicati. Non così ad Osiglia, nel savonese, che intorno al suo lago artificiale costruisce la sua bellezza paesaggistica e un senso diffuso di comunità" spiegano.

“Dopo la pandemia e la prolungata siccità, il lago è tornato finalmente ad essere attrattore di sportivi, appassionati della natura e ricercatori di un tempo lento e prezioso” afferma Paola Scarzella Sindaca di Osiglia.

“Ma Osiglia non è solo una bella cartolina. Grazie alla collaborazione con Fondazione Matrice ETS, abbiamo intrapreso un percorso di consapevolezza sugli obiettivi dell’agenda 2030 che ci riguardano o verso i quali la comunità locale ha dimostrato maggiore sensibilità. Era però importante lasciare un segno sempre visibile e consultabile”.

Il percorso interno lungo lago è infatti punteggiato da strutture leggere, a minimo impatto visivo, corredate da piccoli pannelli, uno per ciascun dei 17 goal dell’Agenda ONU. Fa parte del percorso una struttura dotata di seduta in ricordo di Gabriella Simoncini, che per prima aveva portato all’attenzione del Comune il valore della diffusione di queste tematiche.

“A settembre, organizzeremo l’incontro finale per scegliere le azioni da applicare agli obiettivi adottati dalla comunità Osiglia” anticipa Otto Bugnano, Direttore generale di Fondazione Matrice ETS.

“Questo appuntamento sarà importante anche per definire le modalità di monitoraggio per dare concretezza a tutto il progetto e per conoscere il grado di affezione e il desiderio di fare goal del territorio”.

L’invito è quindi di unirsi numerosi al cammino di scoperta e di piacevolezza, e di immortalare il momento con foto e selfie tra la natura e i punti tappa degli obiettivi, taggando su instagram @valbormidaexperience, @comunediosiglia, @fondazionecompagniadisanpaolo.

Sabato 13 luglio alle 17 Caffè di benvenuto all'Imbarcadero di Osiglia e partenza. La passeggiata si concluderà al Mazut per un brindisi.

Un progetto del Comune di Osiglia in collaborazione con Tirreno Power e Fondazione Matrice ETS, e con il supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo.