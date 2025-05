Restyling artistico della Rsa Ramella: il progetto del Liceo G. Bruno tra le iniziative più significative in Liguria

È stato selezionato tra le iniziative più significative a livello regionale il progetto di riqualificazione artistica della Rsa Ramella di Loano, realizzato dagli studenti della classe IV BA Arti Figurative del Liceo Artistico Giordano Bruno di Albenga. L’Ufficio Scolastico Regionale lo ha infatti inserito nella piattaforma “Le Buone Pratiche della Scuola”, riservata ai progetti più efficaci e coerenti con le linee guida ministeriali.

Il progetto, che sarà presentato giovedì 29 maggio alle ore 15 nella Sala Consiliare di Palazzo Doria a Loano, è stato realizzato come attività di Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e ha unito arte, inclusione e benessere. Ispirato ai principi dell’arteterapia e della cromoterapia, l’intervento ha trasformato gli ambienti della struttura residenziale per anziani in spazi più accoglienti e stimolanti, grazie all’uso sapiente di colori, forme e simboli pensati per favorire il comfort psicologico degli ospiti.

Durante l’incontro pubblico, i ragazzi racconteranno le fasi del lavoro, le tecniche adottate e le ispirazioni che hanno guidato le loro creazioni. Un’occasione per condividere con la cittadinanza un’esperienza concreta di scuola attiva sul territorio, capace di coniugare formazione artistica e sensibilità sociale.

L’iniziativa rappresenta anche un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e realtà locali, in cui la creatività degli studenti diventa uno strumento di cura, rigenerazione e dialogo intergenerazionale. Un modo per riscoprire l’arte come veicolo di relazioni, emozioni e crescita condivisa.

Sarà un’occasione importante per celebrare il loro impegno, la loro creatività e la partecipazione a un’iniziativa di grande valore culturale e formativo.