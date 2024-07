Regione, approvati i primi 95 corsi per apprendisti. Scajola : "Coinvolti già 1.800 lavoratori"

Al via i primi corsi per apprendisti finanziati dalla Regione Liguria attraverso le risorse del Fondo sociale europeo 2021-2027. A oggi sono 95 quelli già approvati da Alfa (Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) richiesti dai 54 organismi formativi inseriti nel catalogo dell’offerta regionale per la formazione dedicata agli assunti con contratto di apprendistato.