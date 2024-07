Esclusiva estate di eventi, musica, comicità e danze d’autore al Roof Garden del Casinò di Sanremo

In continuità con i prestigiosi spettacoli della stagione Eventi primaverile: Maurizio Lastrico, Paolo Migone e Mago Gabriele Gentile con Nicole Magolie, il Casinò ha preparato il programma per un’estate da ricordare, riservato alla sua migliore clientela. Teatro degli spettacoli d’autore il Roof Garden, ristorante sotto le stelle, palcoscenico glamour, dove, dopo il successo de The Sonics, sabato 13 luglio saranno in scena Andrea Fratellini & Zio Tore Show vincitori di Italia’s Got Talent 2020. Un mix originale di magia e ventriloquia, accompagnati da ironia e comicità ma anche da musica e canzoni cantate dal vivo.

Anche per l’estate 2024 il Casinò propone eventi che rispecchiano la continua attenzione verso la clientela. Si tratta di artisti di fama internazionale come Enrico Ruggeri e momenti musicali e di intrattenimento tra i più ricercati, professionalità affermate e di forte empatia con il pubblico, in grado di offrire proposte di intrattenimento di grande qualità. Cinque galà per festeggiare insieme l’estate.

Sabato 13 luglio Andrea Fratellini & Zio Tore show al Roof Garden

Andrea Fratellini & Zio Tore show vincitori di Italia's Got Talent 2020

Andrea Fratellini è un ventriloquo mago e cantante, conosciuto al grande pubblico come vincitore di Italia's got Talent 2020, insieme al simpaticissimo e irriverente pupazzo Zio Tore.

Il suo one-man show e’ uno spettacolo adatto veramente a tutti, ricco di momenti di esilarante comicità, attraverso effetti magici, gags comiche e ventriloquia con pupazzi.

Non solo i pupazzi: Fratellini coinvolgerà e darà voce anche ad oggetti e persone del pubblico.

