Regione, lunedì 15 luglio l'assessore regionale Piana presenta il bando da 15 milioni per l'Area di crisi

Domani, lunedì 15 luglio alle 11, presso la sede di Unione Industriali Savona (via Gramsci 10), l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, insieme ai tecnici regionali e di Filse, presenterà alle imprese le opportunità previste dal bando da 15 milioni di euro in favore delle attività dei 21 comuni dell'area di crisi industriale complessa del Savonese, che sarà attivo dal 23 al 31 luglio.

Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata, iscritte al Registro delle imprese ubicate in comuni dell’Area di Crisi complessa: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Quiliano, Roccavignale, Vado Ligure, Villanova e che esercitano una delle attività indicate dal codice Ateco dell'Allegato B del bando.