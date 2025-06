Ponte del 2 giugno, i dati confermano il trend delle altre festività primaverili: nel Savonese camere occupate per il 93%

Si conferma positivo il trend turistico anche nel savonese durante l'ultimo ponte appena trascorso del 2 giugno, dove l’occupazione delle strutture ricettive ha raggiunto il 93%, secondo i dati diffusi dall’assessorato regionale al Turismo.

Un risultato che si inserisce in un quadro complessivamente molto incoraggiante per tutta la Liguria, che ha registrato una media regionale del 94,25%, con punte del 97% a Genova e del 95% a La Spezia.

Il savonese si conferma così una delle mete più apprezzate della riviera di ponente, complice un’offerta che spazia dalle località costiere fino ai borghi dell’entroterra, sempre più al centro delle rotte turistiche.

“I dati confermano il trend già registrato durante i ponti di primavera durante i quali c'era stato il traino di Euroflora e Rolli Days - commenta l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Stiamo scaldando i motori in vista di un'altra estate che promette essere nuovamente da record per la Liguria: le località costiere e i borghi dell'entroterra sono pronti ad accogliere i turisti che verranno. Abbiamo un litorale di 350 chilometri con 33 Bandiere Blu date a 64 spiagge e a 16 approdi, il Santuario dei Cetacei Pelagos, sei riserve marine, due bellissime ciclovie, 807 itinerari per oltre 4.600 chilometri da percorrere a piedi lungo tutto il crinale appenninico, vantiamo oltre 40 musei, 14 teatri e monumenti di notevole interesse in ogni città”.

“Ritengo di essere contento di questo risultato - commenta il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin - siamo fiduciosi perché potrebbe essere l'inizio di un periodo più interessante in quanto nel complesso i primi quattro mesi dell'anno, al netto dei ponti di primavera che sono andati bene, sono stati a corrente alternata”.