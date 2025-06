Noleggio o acquisto, cosa conviene di più? Pro e contro

L'automobile è il mezzo di trasporto più utilizzato in assoluto, anche nel nostro Paese. Secondo i dati dell'ultimo "Rapporto sulla mobilità degli italiani Audimob", gli amanti delle 4 ruote sarebbero ancora la maggioranza. Non solo. Con un tasso di motorizzazione del 65%, l'Italia è il Paese europeo dove le auto sono maggiormente presenti.

Rispetto agli anni precedenti, però, c'è da registrare un cambiamento, nelle abitudini degli italiani. Sempre più persone, infatti, scelgono il noleggio in alternativa al possesso, in virtù dei numerosi vantaggi che questa formula porta con sè, sia in termini economici che pratici.

C'è da dire, però, che l'acquisto rimane sempre la prima scelta, quando si parla di mobilità. Tuttavia, la prospettiva di avere a disposizione una vettura sempre nuova, con in più la possibilità di poterla cambiare ogni due o tre anni, rappresenta un'opzione estremamente allettante, alla quale è difficile rinunciare.

Prima di prendere un'auto, però, è bene valutare tutte le opzioni, per arrivare poi ad una soluzione pienamente soddisfacente.

Il primo punto da chiarire, riguarda l'utilizzo del veicolo.

Per chi usa la macchina esclusivamente per piccoli spostamenti, e non percorre molti chilometri durante l'arco del mese, l'acquisto rappresenta senza dubbio l'opzione più adatta. Lo stesso vale anche per coloro che mirano a mantenere la medesima vettura a lungo, e non sentono l'esigenza di cambiarla spesso.

In questo caso, l'esborso di denaro per l'acquisto verrebbe "ammortizzato" nel tempo, in virtù della quasi totale assenza di ulteriori spese destinate alla manutenzione del mezzo, dal momento che lo stesso non viene sottoposto a sforzi particolarmente gravosi. Di contro, però, chi adopera l'automobile con frequenza e macina parecchi chilometri al mese, dovrebbe optare invece per il noleggio, perchè questa formula offre numerose garanzie a chi passa parecchio tempo sulla strada.

Questo, ovviamente, a condizione di rivolgersi ad un'agenzia di renting affidabile e attenta alle esigenze del cliente. E con ABordo, il nuovo servizio di noleggio a lungo termine del Gruppo Sella, sicuramente non si sbaglia mai. Forte della pluriennale esperienza nel campo del leasing, e grazie ad un team di consulenti sempre pronti ad ascoltare e comprendere davvero le richieste delle persone, ABordo Sella è un grado di proporre formule estremamente vantaggiose e soprattutto convenienti.

Uno degli aspetti più interessanti del noleggio, infatti, riguarda proprio il risparmio e il controllo dei costi di gestione del veicolo.

Nella quota mensile, infatti, sono comprese tutte le spese, incluse quelle amministrative imprescindibili, come il bollo e l'assicurazione Rca, e anche quelle straordinarie. Manutenzione, cambio ruote stagionale e assistenza stradale sono sempre garantiti, e il costo della rata rimane invariato per l'intera durata del contratto. Insomma, una soluzione conveniente e davvero molto pratica per chi ha bisogno di ottimizzare i costi.

Quindi, la domanda è: meglio acquistare o noleggiare?

Effettivamente, rispondere non è semplice.

La scelta dell'auto, è strettamente personale, quindi ognuno deve prendere questa decisione seguendo quelli che sono i propri bisogni, andando a valutare i pro e i contro.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.