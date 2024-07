Toti: ok della Procura agli incontri con Salvini e due Assessori

La Procura di Genova ha dato parere positivo agli incontri chiesti dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che è ai domiciliari per corruzione dal 7 maggio scorso.

Toti, tramite il suo avvocato Stefano Savi, ha richiesto di poter vedere il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, insieme ai suoi assessori di fiducia, Giacomo Giampedrone e Marco Scajola.

Il faccia a faccia con Salvini è considerato cruciale, soprattutto in vista di possibili dimissioni da parte di Toti. Infatti, il governatore ha lasciato intendere questa possibilità in una lettera indirizzata al suo avvocato, dopo che il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di revoca dei domiciliari.

Durante la presentazione itinerante dei progetti infrastrutturali, tenutasi oggi presso la Stazione Marittima di Ponte dei Mille, Matteo Salvini ha dichiarato:

“Bucci è uno dei sindaci migliori che questo paese abbia, insieme a Giovanni Toti, stanno facendo grande questa città e questa terra. Tra l’altro, oggi i magistrati mi hanno dato il permesso di incontrarlo, quindi nei prossimi giorni avrò modo di ribadirglielo di persona”.

Parallelamente, si attende la decisione sulla possibile attenuazione della misura cautelare per Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità portuale e ex amministratore delegato di Iren. I familiari di Signorini hanno offerto due domicili, uno nel centro storico di Genova e uno in Valle d'Aosta, per permettere il suo trasferimento dai carceri di Marassi agli arresti domiciliari. La decisione della giudice Faggioni potrebbe arrivare entro mercoledì.

Un altro punto chiave dell'inchiesta riguarda l'imprenditore Aldo Spinelli, accusato di essere il principale corruttore di Toti e Signorini. Il Tribunale del Riesame dovrà decidere entro domani se revocare i suoi arresti domiciliari e sostituirli con un'interdizione. In questo caso, tuttavia, la Procura ha espresso parere negativo.