Da ormai una settimana a Cosseria si registrano continui e intermittenti problemi di copertura per le reti mobili Vodafone e TIM, sia per la telefonia che per la connessione internet.

Gli utenti lamentano difficoltà nell’effettuare chiamate e nel navigare, con ripercussioni sulla vita quotidiana e sulle attività lavorative.

“È stata inviata la segnalazione dell’ennesimo disservizio”, commenta il sindaco Roberto Molinaro.