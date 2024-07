Andora, torna la rassegna "Sguardi Laterali", il diplomatico Federico Lorenzo Ramaioli racconta la misteriosa Corea del Nord

Federico Lorenzo Ramaioli è il protagonista della serata di debutto della rassegna Sguardi laterali, in programma martedì 16 luglio, alle ore 21.30 nei Giardini di Palazzo Tagliaferro.

Il diplomatico e avvocato italiano, attualmente Vice Capo Missione presso l’Ambasciata d’Italia a Doha (Qatar) presenterà il suo ultimo libro "Le leggi del regno eremita. Come si governa la Corea del Nord". Un lavoro di ricerca dedicato all’ultimo totalitarismo socialista del mondo e a quello che può essere considerato come uno degli ultimi regni proibiti del mondo, ermeticamente chiuso all’interno dei suoi confini e governato dai suoi riti e dalle sue leggi, che spesso sfuggono alla conoscenza dei più.

"Si tratta di un Paese avvolto dal mistero, che si fatica a decifrare e che ha subito il dramma della divisione e del distacco, che risente delle sue tensioni interne e delle sue contraddizioni irrisolte - spiega Federico Lorenzo Ramaioli - Nel ripercorrere la storia di quello che può essere a buon diritto considerato come l’ultimo “regno eremita”, questo libro cerca per la prima volta di gettare nuova luce sul governo della dinastia Kim, spiegandone l’evoluzione e le credenze, le consuetudini sociali e i rituali del potere. Si tratta di un viaggio in una cultura distante, gelosamente custodita dai suoi creatori e perennemente sospesa tra la necessità di guardare al futuro e la volontà di riscoprire i secoli remoti del proprio passato. Il regime di Pyongyang non è infatti solo l’ultimo totalitarismo socialista del mondo, ma è molto di più: è il governo dei leader eterni e dell’idea di juche, dell’auto-sufficienza, e della riscoperta dell’Oriente nell’illusione di poter bastare a sé stessi, in attesa di una nuova era".

Federico Lorenzo Ramaioli, PhD, diplomatico e avvocato italiano, è attualmente Vice Capo Missione presso l’Ambasciata d’Italia a Doha (Qatar). È Senior Research Associate presso Global Law Initiatives for Sustainable Development, UK. In passato, ha ricoperto la carica di Console d’Italia a Friburgo (Germania) e ha collaborato con le Cattedre di Filosofia del diritto e di Metodologia giuridica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È autore di libri e di articoli in riviste scientifiche, soprattutto con riferimento all’Estremo Oriente.