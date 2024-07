Successo per l'inaugurazione della mostra di Oscar Pelosi ad Albenga

Un grande successo per l'inaugurazione del secondo capitolo della rassegna "Il Passato Presente" dedicato a Oscar Pelosi presso la sede UCAI di Albenga.

“Una mostra molto interessante, significativa anche per il legame con il territorio, infatti l'artista ha vissuto e lavorato per anni proprio ad Albenga - afferma Camilla Vio, assessore al Turismo, Eventi e Giovani del Comune di Albenga -. Vorrei ringraziare per questa rassegna, che sta portando sul nostro territorio mostre di diversi artisti, Roberta Bani, Matteo Scavetta, e Alice Salvatico di Techne Art Service. Questi tre giovani ragazzi hanno fatto della loro passione un lavoro e, sebbene lavorino in tutta Italia e non solo, sono sempre rimasti legati ad Albenga, la loro città. Credo che questo spirito possa essere preso da esempio e come amministrazione speriamo che si possa incrementare sempre più questa collaborazione e portare ad Albenga molti altri eventi culturali”.

Aggiunge Marta Gaia assessore alla Cultura: “Dopo la personale di Luigi Pretin, la sede UCAI di Albenga ospita la mostra delle opere di Oscar Pelosi. Prosegue quindi la rassegna ‘Il Passato Presente’ grazie all’iniziativa della Techne Art Service che ringrazio per la collaborazione costante anche in merito a diversi progetti che come Comune intendiamo portare avanti. Le mostre, oltre ad arricchire il palinsesto degli eventi, attirano visitatori nel nostro straordinario centro storico e contribuiscono a farlo conoscere e a far conoscere la nostra città”.

“La mostra di Oscar Pelosi è il secondo capitolo di una rassegna estiva che Techne Art Service ha organizzato ad Albenga con la volontà di riportare alla luce l'operato di tre artisti: Oscar Pelosi, Giorgio di Giorgio e Luigi Pretin - affermano i ragazzi di Techne Art Service -. Grazie alla collaborazione avviata con la famiglia di Pelosi è possibile tornare ad immergersi nell'arte degli anni '70 e '80: un tuffo nel passato, nella storia dell'arte e nella bellezza. Si è creato poi un bellissimo dialogo tra gli stessi artisti che partecipano alla rassegna "Il Passato Presente" perché più parliamo con le famiglie di Oscar Pelosi e Giorgio di Giorgio e con Luigi Pretin, più riconosciamo degli intenti comuni -artistici e sociali- e un amore sconfinato per la pittura che vanno ben oltre le connessioni sui temi trattati”.

La mostra rimane aperta gratuitamente tutti i giorni dalle 19 alle 23 fino al 27 luglio.