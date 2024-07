Albisola, giro di vite contro i padroni incivili che non raccolgono le deiezioni canine

L'amministrazione comunale di Albisola Superiore, come da impegno scritto nel suo programma elettorale con cui è stata scelta alle recenti elezioni amministrative, ha voluto da subito intraprendere campagne informative finalizzate ad un maggior decoro urbano, di educazione ambientale e di sensibilizzazione alla sostenibilità.

E’ stata avviata una campagna di comunicazione di sensibilizzazione e contestuali azioni di controllo da parte della Polizia Municipale rivolte ai proprietari negligenti dei cani allo scopo di contrastare tutti quei comportamenti scorretti ai danni di chi invece rispetta gli spazi comuni e la città.

I principali moniti, discendenti dagli articoli del regolamento di polizia urbana votato all’unanimità da parte del Consiglio comunale nella seduta del 21 aprile 2022, riguardano le norme fondamentali che i proprietari degli amici a quattro zampe sono tenuti ad osservare: l’utilizzo della bottiglietta d’acqua per diluire l’urina su strada, essere sempre dotati di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni canine, la conduzione al guinzaglio nelle aree pubbliche della città in presenza di altri quadrupedi e di gruppi numerosi di persone.

“Questi richiami normativi già esistenti e questa campagna di comunicazione reiterati sono frutto delle numerosissime richieste avanzate e raccolte durante gli incontri della campagna elettorale da parte dei cittadini proprietari dei cani responsabili nei confronti di altri proprietari dei cani irresponsabili e irriguardosi nei confronti del bene pubblico” spiega il vicesindaco e assessore alla comunicazione, Luca Ottonello.

“Il percorso avviato – afferma l’assessore ai rapporti con la Polizia Locale, Calogero Sprio – consiste nel potenziare tutto il processo che mira ad ottenere un maggior senso civico dei cittadini ed un maggior decoro della città; si inizierà con una informazione ed una sensibilizzazione massiva della cittadinanza sulla corretta gestione dei cani. Ciò avverrà attraverso i canali web e social dell’Ente, l’affissione di manifesti stradali, la diffusione di locandine presso le attività commerciali e l’apposizione di nuova cartellonistica nei pressi e all’interno di tutte le aree verde della città. Il passaggio successivo sarà quello di avvalersi della Polizia Locale per incrementare l’azione di monitoraggio e per intervenire, laddove necessario, con l’attività sanzionatoria”.

L’iniziativa dell’amministrazione nasce dall’esigenza di migliorare e garantire il decoro e la pulizia delle aree verdi e dei marciapiedi della città nel rispetto di tutti i cittadini e dei turisti che osservano le regole e che non devono e non meritano di imbattersi nei risultati prodotti da comportamenti scorretti e non rispettosi dei beni pubblici da parte di altri: deiezioni, sudiciume e sporcizia.

Poche e basilari regole che dovrebbero rientrare nel senso civico e nell'educazione cittadina ma che, a fronte di ripetuti inconvenienti, si è ritenuto opportuno intervenire per ridurli al minimo con l'auspicio di vederli azzerarsi.