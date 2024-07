"Parole Ubikate in mare", venerdì 19 luglio Vinicio Marchioni presenta "Tre notti"

Nuovo appuntamento in piazza della Concordia, ad Albissola Marina, per un incontro che celebra la letteratura e la scoperta di sé attraverso le parole di uno dei più talentuosi artisti del panorama italiano.

Venerdì 19 luglio, alle ore 21:15, nell'ormai solita location della rassegna letteraria estiva "Parole Ubikate in mare", l'attore e scrittore Vinicio Marchioni presenterà il suo romanzo d'esordio "Tre notti", edito da Rizzoli. L'incontro sarà moderato da Renata Barberis.

Già noto e amato dal grande pubblico per le sue interpretazioni in film e serie TV di successo come "Romanzo criminale", "C'è ancora domani" e "Venti sigarette", Marchioni con questo romanzo si cimenta in un'intensa opera di formazione, raccontando una storia tanto dura quanto dolce.

Questo romanzo è il racconto di un’adolescenza che esplode per poi ricomporsi lentamente, faticosamente, nel tempo. Il libro ci riporta nella periferia di Roma, nel 1991. Andrea, il protagonista quindicenne, vive un momento cruciale della sua adolescenza quando sua madre lo accompagna per l'ultima volta a vedere il padre morente, un uomo che aveva abbandonato la famiglia per un'altra donna e che ora è alla fine dei suoi giorni a causa di un cancro. L'incontro sconvolge profondamente Andrea, che, in preda a un vortice di dolore, rabbia e rimpianti, ruba la macchina del nonno e scappa, facendo perdere ogni traccia di sé anche a sua madre.

Il romanzo segue Andrea attraverso tre notti decisive, durante le quali il ragazzo incontra un coro di personaggi maschili irrisolti che lo accompagneranno in un viaggio alla scoperta di se stesso e di un padre che, in fondo, non ha mai veramente conosciuto.