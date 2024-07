A Cairo l'inaugurazione della rinnovata Villa Sanguinetti

Oggi a Cairo Montenotte, Villa Sanguinetti ha aperto le sue porte a nuove e significative opportunità. L'inaugurazione, che ha avuto inizio alle ore 10:30, ha visto la partecipazione di autorità locali, civili e militari, oltre ai cittadini interessati a scoprire le nuove strutture dedicate all'assistenza e alla riabilitazione.

La cerimonia è iniziata presso l'ex dependance situata in via Torino 13. Questa struttura è stata completamente rinnovata per accogliere e supportare disabili adulti. Gli spazi sono stati progettati per garantire un ambiente confortevole e accessibile, con tutte le attrezzature necessarie per rispondere alle esigenze degli ospiti.