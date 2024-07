Sampdoria, le nuove maglie all'insegna della tradizione. E la campagna abbonamenti ha superato quota 10 mila

Nuova stagione e quindi anche nuove maglie per la Sampdoria: il club blucerchiato ha presentato le divise per l'annata 2024/2025 attraverso un video girato tra le sale del Palazzo della Meridiana. Il rispetto della tradizione permane nelle tre casacche che accompagneranno Coda e compagni nel prossimo futuro: oltre alla classica maglia blucerchiata, ci saranno anche la seconda (bianca ma arricchita da una banda verticale con i colori sociali e da inserti dorati) e la terza color blu navy con tanto di tuffo nel passato rappresentato dallo stemma anni ‘60.

"Una squadra e la sua città, le sue vie, i suoi edifici che ‘raccontano’ di un’epoca lontana, tra Rinascimento e Barocco, nella quale a Genova si progettano e costruiscono un gruppo di palazzi nobiliari con stupende facciate decorate con stucchi e marmi, atri grandiosi, spettacolari scaloni aperti, splendidi giardini, loggiati e saloni sontuosi che, per Decreto del Senato, dovevano ospitare le alte personalità che si trovavano a Genova in visita di Stato - si legge sul sito della Samp - I Palazzi dei Rolli, situati nel centro di Genova e divenuti Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sono stati di ispirazione per arricchire ulteriormente i nuovi kit dell’U.C. Sampdoria per la prossima stagione agonistica. Maglie che di per sé sono già storia e tradizione, ma nelle quali Macron ha saputo abbinare all’immutabile fascino della maglia più bella del mondo una grafica ricercata ed elegante che fa da filo conduttore in tutti i nuovi game kit della squadra blucerchiata".