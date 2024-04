Elezioni Pietra 2024, Luigi De Vincenzi punta al quarto mandato: "Fatto tanto, ma c'è ancora molto da portare a termine"

«I cinque anni trascorsi alla guida del paese, il molto lavoro fatto e, ancora di più, il tanto che c’è ancora da fare a partire dalle due grandi partite dell’area degli ex cantieri navali Rodriquez e del nuovo ospedale Santa Corona, il supporto unanime della mia squadra, gli attestati di stima e le sollecitazioni ricevute da numerosi concittadini e, non da ultimo, le considerazioni fatte con gli amici che condividono questa scelta di impegno in ambito amministrativo mi hanno convinto a rinnovare la disponibilità a mettermi nuovamente al servizio del paese per i prossimi cinque anni con la lista civica "Pietra. Sempre!"».

Annuncia così la sua nuova candidatura a caccia del quarto mandato da sindaco del comune rivierasco l'attuale primo cittadino uscente, Luigi De Vincenzi.

Che spiega: «Decidere di ricandidarmi non è stata una scelta semplice né immediata ed è arrivata solo dopo attente riflessioni sulla serietà con cui abbiamo affrontato i problemi, la tenacia con cui abbiamo raggiunto i risultati, la convinzione con cui abbiamo portato avanti un progetto civico focalizzato sul miglioramento della città e della vita dei nostri cittadini, la risolutezza con cui abbiamo raccolto le sfide, il desiderio e la perseveranza con cui abbiamo cercato di far fare a Pietra Ligure un significativo salto verso il futuro, la volontà di continuare a costruire un bene comune e, in ultima analisi, il forte legame con la mia città e l’amore per essa, sentimenti in questi anni mai sopiti ma anzi continuamente rinvigoriti».

In lista vi saranno tutti gli amministratori uscenti «che desiderano rimettersi a servizio della comunità, rinnovando, insieme, il desiderio di operare per il bene del paese e lo spirito che ci ha visto governare in modo compatto negli ultimi cinque anni, tenendo sempre fede al programma sottoposto nel 2019 al vaglio e al voto della cittadinanza» aggiunge De Vincenzi.

La lista vedrà comunque l’ingresso di «persone nuove che porteranno nuova linfa ed elementi in grado di far crescere ancora di più la capacità di rappresentare le esigenze del paese e di rispondervi in modo sempre più innovativo e costruttivo».

Il programma 2024-2029, ancora in fase di definizione e che verrà presentato al più presto alla cittadinanza anche attraverso assemblee pubbliche, proseguirà in continuità con il quinquennio che sta per terminare, afferma il sindaco uscente «rinnovandone l’essenza, profondamente radicata nell’esperienza e nella profonda conoscenza del territorio, e potenziandone lo slancio verso il futuro, rimanendo, fin d’ora, a disposizione di chiunque voglia dare il proprio contributo e condividere con noi gli indirizzi programmatici per gli anni a venire».

«In questi cinque anni abbiamo fatto tanto, - sottolinea De Vincenzi - traguardando importanti risultati sia sul versante degli innumerevoli lavori pubblici che da ponente a levante, entroterra compreso, hanno e stanno ancora cambiando il volto della città, che in altri ambiti come la forte spinta impressa allo sviluppo di nuove forme di turismo, il netto impulso verso un’offerta culturale di qualità fruibile tutto l’anno, la marcata attenzione al sociale e all’inclusività, l’attenzione alle politiche ambientali e alla sostenibilità a 360°, la decisa azione verso la digitalizzazione del paese».

«Abbiamo saputo valorizzare e potenziare capacità professionali interne all’ente in grado di fare un'efficace progettazione per la partecipazione a bandi a livello europeo, nazionale e regionale che ci ha consentito di reperire risorse economiche e procacciare finanziamenti in modo puntuale e strategico che ci hanno permesso investimenti veramente importanti - prosegue - Cuore delle nostre attività e delle nostre attenzioni sono state le famiglie, i ragazzi, gli anziani e le fasce più fragili della nostra comunità e sempre continuo, sinergico e sussidiario è stato il sostegno e il dialogo con le associazioni e con le realtà produttive e commerciali. Sono stati anche anni duri e difficili, segnati dalla pandemia covid e da una situazione emergenziale perdurante per mesi e mesi mai vista prima ma noi ci siamo sempre stati».

«E’ stato un grande onore mettermi a servizio della mia città in questi cinque anni e sarà con rinnovato orgoglio che continuerò a lavorare per Pietra Ligure se i pietresi mi riconfermeranno la loro fiducia» chiosa Luigi De Vincenzi.