Formazione, oltre 70 partecipanti alla tappa extra di "Orientamenti summer" a Varazze. Scajola: “600 persone coinvolte nel savonese”

Sono stati oltre 70 i partecipanti all’undicesima tappa di Orientamenti Summer nella biblioteca civica Eugenio Montale di Varazze. L’evento è stato creato dalla Regione Liguria per sostenere i giovani studenti e i loro genitori nella scelta del percorso formativo post scuole medie. Per farlo vengono fornite una serie di informazioni utili, dalle attitudini personali al focus sull'offerta scolastica e sul mondo del lavoro per arrivare a una decisione consapevole.

Quella odierna è stata la seconda tappa extra, dopo quella di lunedì scorso ai magazzini del Cotone di Genova, organizzata per far fronte all’altissimo numero di adesioni avuto anche in provincia di Savona.

A organizzare l’appuntamento e il tour ligure l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola, che afferma: “Un grandissimo successo con una sala nuovamente piena di studenti e genitori entusiasti. Nella sola provincia di Savona, con le tappe nel capoluogo, a Calizzano e a Varazze, abbiamo coinvolto circa 600 persone tra studenti e genitori. Questa seconda tappa extra del tour è nata su richiesta del territorio. Si tratta del frutto di un lavoro attento, capillare e soprattutto utile per i ragazzi e molto apprezzato dai genitori. Il nostro obiettivo è quello di essere per loro un punto di riferimento costante durante tutto il corso dell’anno. Orientamenti è un grande contenitore che arricchiamo sempre di più evento dopo evento partendo dai giovani e dagli spunti che ci offrono per migliorare e aiutarli concretamente”.

“La tappa di Orientamenti Summer è una bella occasione per le famiglie e per i ragazzi in ottica di scelta scolastica futura – aggiunge il sindaco Luigi Pierfederici-. Grazie a questi incontri locali sicuramente diversi, specifici, aspetti sono ben trattati e tutti i dubbi e le domande dei ragazzi possono trovare le giuste risposte a vantaggio delle loro scelte. Ringrazio la Regione Liguria per aver scelto Varazze quale tappa del tour estivo, in particolare l'assessore Scajola per l'attenzione dimostrata”.