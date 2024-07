Il GRUPPO GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Villanova Mondovì, RICERCA PERSONALE da inserire nel proprio organico per cantieri in Piemonte e Liguria:

Tecnici di cantiere per lavori edili e stradali

Operai Edili Specializzati e qualificati

Autista Patente C+E

Autista Betoniera e Betonpompa

Asfaltisti

Carpentieri edili e muratori