Addio a Franz Savastano: lo storico notaio di Andora si è spento a 81 anni

Si è spento all’età di 81 anni, nella Casa di Cura Orengo Demora di Borgomaro, Franz Savastano, lo storico notaio di Andora. Figura di grande rilievo per la comunità, ha seguito per decenni l’evoluzione urbanistica della città con professionalità e dedizione, diventando un punto di riferimento non solo sul piano professionale ma anche civico.

Originario di Napoli, aveva scelto Andora come luogo in cui costruire carriera e famiglia, conquistando la stima di tutti. Ha continuato a esercitare fino a pochi anni fa, quando aveva concluso l’attività per raggiunti limiti di età.

Il sindaco Mauro Demichelis lo ha ricordato con parole di stima e affetto: “Andora perde una figura che per decenni è stata un importante punto di riferimento professionale e civico, quale storico notaio della nostra città e presidente della Fee. Ha promosso, insieme alla moglie Albina, preziosi riconoscimenti ambientali nelle scuole come la Bandiera Verde e la Bandiera Blu per il porto di Andora. Personalmente perdo un amico, al quale riconosco grandi doti umane e professionali, unite alla capacità di costruire iniziative significative. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno alla famiglia che nei mesi della malattia lo ha curato con affetto e dedizione”.

Lascia la moglie Albina Nocca, referente della Fee Liguria, i figli Vincenzo e Valentina, la nuora e i nipoti. Il saluto civile si terrà mercoledì alle 10.30 nella Casa di Cura Orengo Demora. Savastano riposerà nella sua Napoli.