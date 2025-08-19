Si mette a fotografare ragazzine in spiaggia, un papà chiama i carabinieri: l'uomo si dilegua

Attimi di tensione e preoccupazione ieri pomeriggio su una spiaggia di Varazze, dove alcune persone ieri avevano notato un uomo intento a fotografare ragazze minorenni.

A chiedere spiegazioni è stato il padre di una delle giovani, che si è confrontato direttamente con il sedicente fotografo. L’uomo avrebbe cercato di giustificarsi sostenendo di esercitare la professione di fotografo, ma il genitore – insospettito dal comportamento – ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri sono arrivati poco dopo sul posto, ma nel frattempo l’uomo si era già allontanato, facendo perdere le proprie tracce.