Pietra, Notte Bianca Summer Lady: dedicata alla donna la festa con musica e divertimento sotto le stelle

Mercoledì 24 luglio, Pietra Ligure si prepara a risplendere di emozioni e musica con "La Notte Bianca Summer Lady", uno degli eventi più attesi e coinvolgenti della stagione estiva.

L’evento, promosso e organizzato dall’associazione delle attività produttive “Facciamo Centro” e dal Comune di Pietra Ligure, come ogni anno, trasformerà la città con esibizioni musicali e intrattenimenti.

Dalle ore 18 e fino a tarda notte, un ricchissimo programma di eventi prenderà vita in tutte le vie e le piazze del centro, promettendo una serata indimenticabile per tutti i presenti, anche per i più piccoli con la baby dance sul lungomare Bado (zona parco giochi). Alla musica e al divertimento si affiancherà un goloso percorso enogastronomico tra i caruggi che offrirà le migliori specialità locali.

“Quest'anno siamo lieti di presentare una variegata selezione di postazioni musicali, pensate per celebrare la figura femminile – commenta la Presidente dell’associazione Facciamo Centro Renata Gibbone – Nella centralissima piazza San Nicolò, dalle 22.30, Dj Tamisha e Hilary Voice offriranno musica dance, mentre in piazza Vittorio Emanuele II, dalle 21,00, si esibirà il duo Sherocks con musica straniera tutta al femminile. In Piazza Castellino, dalle 21,00, Vocal Care eseguirà hit pop italiane dagli anni ’80 ad oggi e la suggestiva piazza La Pietra, sempre dalle 21,00, ospiterà NOMA con musica d’autore italiana. E poi ancora, via Ugo Foscolo, dalle 20.30, vedrà The Persuaders Duo suonare rock e pop angloamericano. Sul Lungomare Bado, in zona parco giochi, dalle 20,00 ci sarà la Baby Dance per i bambini e sempre sul Lungomare Bado, dalle 20.30, la 4SixtyFive Band eseguirà pop/rock anni ’90/2000 e la New Gen Band proporrà rock e pop contemporaneo. In piazza Martiri della Libertà, dalle 20.30, Lemon Box Duo suonerà successi degli anni ’90 e 2000, via Matteotti, dalle 20.30, ospiterà Velvet Notes Duo con musica pop, blues e jazz e via Accame, dalle 20.30, vedrà Oasi Latina con balli di gruppo. La "Notte Bianca Summer Lady" non è solo musica ma promuove anche lo sport e il benessere con la "Sunset Kids Run", gara podistica dedicata ai bambini che si svolgerà sulla passeggiata XX Settembre, organizzata dall’asd Runrivierarun sempre in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e Facciamo Centro. Appuntamento alle ore 18.00 (iscrizioni dalle ore 17,00) per questa simpatica occasione per i più giovani di mettersi alla prova e divertirsi. Insomma – prosegue Gibbone - sarà un'esperienza di condivisione e gioia collettiva, dove la musica sarà il vero protagonista. Insieme all'amministrazione comunale e tutti i collaboratori, ci siamo impegnati tantissimo per rendere questa Notte Bianca un momento di gioia, celebrando insieme la forza, il carisma e la bellezza della figura femminile. E allora non perdete l'occasione di vivere una serata indimenticabile, sotto le stelle! Vi aspettiamo numerosi alla Notte Bianca Summer Lady!”, conclude la Presidente di “Facciamo Centro”.

“Ritorna questa notte speciale sotto il cielo di Pietra Ligure e sarà come sempre un tripudio di allegria, musica, colori, e divertimento e sarà più che mai piena di energia ed emozioni. Insomma una grande festa che coinvolgerà tutte le vie, le piazze, i vicoli e gli angoli del centro storico e del lungomare sulla quale Pietra Ligure torna a scommettere dopo il grande successo delle scorse edizioni – esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore al turismo Daniele Rembado -. La Notte Bianca è un grande evento che valorizza e promuove la nostra città e le sue attività produttive ed è animata da un grande spirito di collaborazione fra l’Associazione “Facciamo Centro”, organizzatrice della “Notte Bianca Summer Lady” e l’Amministrazione comunale. Una festa che più di ogni altra sa coinvolgere esercenti e commercianti, ristoratori e titolari di attività produttive per dar vita ad un evento unico che esercita da sempre un grande richiamo. Una sfida per l’Associazione “Facciamo Centro”, che da subito ringraziamo per il grande sforzo organizzativo, e per il Comune impegnato a sostenere l’iniziativa e garantire la sicurezza della manifestazione, in un “dietro le quinte” di grande lavoro. Agli Uffici comunali, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Municipale, alle Pubbliche Assistenze e a tutti coloro che, volontari e non, dedicheranno la loro serata affinché tutti si possano divertire serenamente, vanno i nostri ringraziamenti per il grande impegno già messo in campo e per quello che metteranno mercoledì sera per garantire lo svolgimento ottimale e in piena sicurezza, per i nostri cittadini e per i turisti, dell’intero evento. E a tutti, buona “Notte Bianca Summer Lady!”, concludono De Vincenzi e Rembado.