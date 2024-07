Pontinvrea, tutto pronto per la Mototerapia Nazionale 2024

Si svolgerà oggi a Pontinvrea la Giornata della Mototerapia Nazionale 2024, che ogni anno trasforma la cittadina dell’entroterra ligure nel centro nevralgico di sport, inclusione e abbattimento delle barriere a livello nazionale.

L’evento, fortemente voluto dal riconfermato Sindaco Matteo Camiciottoli e dalla sua Amministrazione, celebra ogni anno la Mototerapia, ideata dall’atleta pontesino Vanni Oddera nel piccolo paese dell’entroterra e oggi diffusa in tutto il mondo. Questa consiste nel dare sollievo a bambini e persone disabili o affetti da gravi malattie tramite l’adrenalina del salire a bordo di una moto. La Mototerapia entra ora anche nelle corsie degli ospedali pediatrici, e recentemente è stata approvata dalla Camera dei Deputati la proposta di legge che la proclama terapia complementare. Nella giornata di oggi, Vanni e il suo team organizzano e richiamano sportivi e personalità da tutta Europa e non solo, pronti a mettersi a disposizione di ragazzi e famiglie per una giornata spettacolare.

Sono previste moltissime attività, tra cui giri sugli elicotteri e mongolfiere, rally, go-kart, cavalli con il Progetto Islander di Nicole Berlusconi, mini moto KTM e molto altro. Non mancheranno gli spettacoli di freestyle motocross, disciplina nella quale Vanni Oddera è tra i maggiori esponenti.

Attesi ospiti illustri, tra cui il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che interverrà nel corso della tavola rotonda prevista alle ore 12:00. Concluse le attività sportive, a intrattenere il pubblico pontesino vi sarà il Tenore Davide Pastorino per dare il via a una grande serata con street food e la musica di DJ Ringo, direttore artistico di Virgin Radio. Non mancherà, anche in serata, lo spettacolo di freestyle motocross, che lascerà a bocca aperta tutti gli spettatori con il naso all’insù.

Un insieme di cose che rende la Mototerapia Nazionale una giornata unica al mondo, dimostrandoci che tutto è possibile.