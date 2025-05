Cantiere ex scuole San Pietro: riapre la viabilità in via Sisto IV

Riapre la viabilità in via Sisto IV che era stata interdetta lo scorso 4 marzo a causa dei lavori di urbanizzazione dell'ex scuole San Pietro.

La Comandante della Polizia Locale Ombretta Colombo ha firmato un'ordinanza per il ripristino dell'accesso veicolare nella via.

L'accesso pedonale invece è consentito attraverso il nuovo marciapiede realizzato a monte della via (il percorso protetto individuato precedentemente è stato chiuso). La sosta è ora consentita sui due lati nel primo tratto di via Sisto IV mentre è presente il divieto di sosta temporaneo, in attesa della conclusione dei lavori, nel tratto adiacente al cantiere.

E' stata inoltre istituita la direzione obbligatoria diritto nell'intersezione fra via Sisto IV e Piazza Giulio II a partire dalla data di ieri, 12 maggio fino a fine lavori.

"Ciò è dovuto alla presenza del semaforo che regola il senso alternato fra Piazza Giulio II e via San Pietro dove si sono spostate le lavorazioni - spiega l'assessore Calogero Massimo Sprio - Un'altra novità riguarda la riapertura del tunnel pedonale che collega via Paolo VI e via Sisto IV a beneficio, fra gli altri, degli studenti e dei genitori che si recano a scuola a piedi. Gli interventi di urbanizzazione già effettuati e quelli in corso di realizzazione in quella zona produrranno una riqualificazione di quel comparto della città ma nel frattempo hanno inevitabilmente generato alcuni disagi. Si ringraziano i cittadini della zona che si sono dimostrati comprensivi e collaborativi".