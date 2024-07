Grazie all'AI, Google Translate adesso è in grado di tradurre anche il dialetto ligure

Sebbene l’intelligenza artificiale (AI) venga utilizzata da anni, oggi è molto più presente nelle nostre vite che in qualsiasi altro momento. La si usa dietro le quinte dei dispositivi intelligenti per tradurre i nostri comandi vocali in azioni o ancora come fonte di alimentazione dei complessi algoritmi alla base delle slot online.

Ora, l'AI è diventata anche un potente veicolo di inclusione linguistica, come dimostra l'ultima novità di Google Translate, che ha recentemente introdotto nuove lingue alla sua banca dati, tra cui figura anche il dialetto ligure.

Google Translate si arricchisce

Tutti conoscono Google Translate, lo strumento di traduzione automatica più diffuso a livello globale, utilizzato quotidianamente da milioni di persone. Quello che non tutti sanno è che recentemente il servizio è stato ulteriormente potenziato con l'aggiunta di 110 nuove lingue, tra cui spiccano anche 5 dialetti italiani, vale a dire lombardo, friulano, siciliano, veneto e, dulcis in fundo, il ligure.

Si tratta di un aggiornamento che rappresenta un importante passo avanti in termini di inclusione, poiché permette anche alle comunità linguistiche meno conosciute di poter accedere alle risorse digitali nella propria lingua madre.

PaLM 2, il modello di AI dietro l’upgrade di Google Translate

A rendere possibile questa innovazione è stata l’integrazione di PaLM 2, un modello avanzato di AI in grado di gestire traduzioni complesse, grazie alla sua capacità di comprendere e processare lingue con strutture grammaticali intricate.

PaLM 2 è il risultato di anni di ricerca e sviluppo, mirati a creare un sistema altamente efficiente capace di eseguire gli ordini impartiti dall’umano in maniera molto più accurata. Non è un caso che sia già stato integrato in ben 25 prodotti Google, a dimostrazione della sua versatilità.

Impatto sul processo di inclusione linguistica

L'aggiunta di queste nuove lingue rappresenta un passo importante nel processo di inclusione linguistica e potrebbe essere la chiave per la salvezza dei dialetti, altrimenti a rischio estinzione.

Si tratta di un’innovazione che oltre a preservare e valorizzare il patrimonio linguistico locale, facilita anche la comunicazione interculturale. In un mondo sempre più globalizzato, infatti, la possibilità di comprendersi incluso quando ci si esprime in una lingua di minor diffusione o relegata all’ambito familiare, come spesso accade con i dialetti, aiuta ad abbattere le barriere linguistiche, aprendo nuove strade per il dialogo.

Come cambia la nostra interazione con l’AI?

La novità introdotta da Google Translate è solo l’ultimo esempio di come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando il modo in cui interagiamo tra di noi.

Quando si guarda al settore dell’intrattenimento, spesso si tende ad associare la tecnologia al concetto di isolamento. Forse in parte è vero, dal momento che ogni qual volta scegliamo di giocare online alla slot halloween fortune - così per fare un esempio - smettiamo di interagire con gli altri, cosa che invece faremmo se optassimo per una partita a carte con amici.

Tuttavia, il caso di Google Translate ci mostra che questa tendenza può essere invertita e che l’AI può essere impiegata per favorire l’interazione e promuovere la diversità, dando voce anche ai dialetti, incluso quello ligure.