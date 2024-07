Boma di Varazze, il 25 luglio nuovo appuntamento con la "Cena in Jazz"

Giovedì 25 luglio alle ore 20 ritorna al Boma Ristorante l'appuntamento settimanale con "Happy Dinner-Cena in Jazz" con un terzetto di grande impatto emozionale.

Sulla terrazza fronte mare, nella cornice della splendida Marina di Varazze, la quinta serata vedrà Loris Tarantino al pianoforte, Enrico Ciampini al contrabbasso e Leo Saracino alla batteria.

"I nostri Chef sono pronti per offrirvi le loro gustose creazioni per godersi insieme nella nostra "terrazza fronte mare", una cena alla carta o con menù degustazione.ℹ️ Per info e prenotazioni: telefono 019 934530/www.bomavarazze.it/reservation/ https://www.bomavarazze.it.