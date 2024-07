Prime mosse in chiave elettorale, il gruppo “Cambiamo con Toti presidente” cambia nome in “Lista Toti Liguria”

Che sia un indizio o meno, nei giorni in cui sembra essere partito il conto alla rovescia verso le dimissioni del presidente Giovanni Toti, qualcosa cambia anche sul piano della forma.

Durante l’ultima seduta del consiglio regionale è stato comunicato dal presidente Gianmarco Medusei il cambio di denominazione del gruppo “Cambiamo con Toti presidente” che ora si chiamerà “Lista Toti Liguria”.

Spariscono le parole “Cambiamo”, movimento politico che di fatto non è più in essere da un paio d’anni, e “presidente”, dettaglio che non è passato inosservato dai consiglieri di opposizione prestandosi a più di una frecciata.

La motivazione del cambio, seppur questo si presti a diverse interpretazioni anche alla luce degli ultimi eventi delle possibili elezioni regionali anticipate, affonda le proprie radici in ragioni strettamente tecniche. In caso di elezioni, infatti, i movimenti civici e partitici già presenti in consiglio devono raccogliere le firme. Cosa che, invece, non accade con un cambio di denominazione, come quello adoperato dalla lista del presidente.

Al netto delle motivazioni tecniche, il cambio non è passato inosservato e, di certo, è una delle prime mosse dei totiani in chiave elezioni, un’ipotesi che sembra sempre più concreta all’orizzonte.