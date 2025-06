Gestione eventi, "Impegno per Finale": "Compensi per l'attività prima negati e poi attivati: questo il vero punto"

Torna a criticare duramente l'operato dell'Amministrazione circa la vicenda relativa all'assegnazione dell'incarico di direzione artistica del “Finale Music Festival”, il gruppo di minoranza “Impegno per Finale”, dopo il botta e risposta delle scorse ore.

Lo fa in particolare definendo maldestri i tentativi dell’Assessorato al Turismo di difendere il proprio operato. “Non ci interessano le repliche del direttore artistico Arch. Grossi - scrivono i membri dell'opposizione - che insulta e definisce ladri clientelari componenti del nostro gruppo e della precedente amministrazione dalla quale tra l’altro ha ricevuto compensi ed incarichi nei diversi anni di mandato (‘La miglior difesa è l’attacco’)”. Il gruppo sposta infatti l’attenzione sulle responsabilità politiche: “Il nostro gruppo vuole concentrare l’attenzione sul ‘modus operandi’ dell’Assessorato al Turismo che prima nega durante un Consiglio Comunale attività di consulenza a pagamento e poi le attiva subito dopo. È questo il vero punto sul quale porre l’attenzione della città”.

La critica si estende alla gestione comunicativa dell’incarico: “L’architetto Grossi ha cercato di rendersi vittima di una situazione e gridato all’attentato del suo valore artistico culturale - continuano i consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro -. Non ce ne voglia il neo direttore, a noi di lui interessa poco: potrebbe anche ricevere maggiori risorse economiche da parte dell’Amministrazione se questa ritiene che sia cosa buona e giusta (ma che almeno non siano superiori agli eventi che dovrebbe coordinare e dirigere come quasi pare in questa circostanza)”.

Ma nel mirino del gruppo di opposizione è soprattutto il comportamento dell’Amministrazione. “I maldestri tentativi di giustificazione lasciano senza parole. Nella replica di Firpo/Grossi si legge: ‘Il compenso non riguarda solo il lavoro di questi 6 mesi ma anche quello svolto da inizio anno: ho lavorato gratuitamente per la realizzazione tutti gli eventi svolti l’anno precedente’”.

Una dichiarazione che, secondo i consiglieri, solleverebbe problemi di natura amministrativa: “Attivare una consulenza per coprire attività precedenti alla firma di un contratto non è possibile. Vuole dire far nascere quello che nel gergo amministrativo si definisce ‘debito fuori bilancio’, cioè il finanziamento di un’attività successivo allo svolgimento della stessa attività. Farsi pagare oggi quanto fatto lo scorso anno o i mesi precedenti non si può fare in un Ente Pubblico. Siamo nella classica situazione in cui ‘la pezza è peggio del buco’”.

Il gruppo richiama quanto riportato nel contratto sottoscritto dall’incaricato: “Nel contratto firmato per questa Direzione artistica all’art. 4 (durata del contratto) si legge: ‘Le prestazioni oggetto del presente contratto avranno durata a partire dalla firma del disciplinare (28/05/25) con scadenza 31/12/25’. Quindi vuole dire che i 60 mila euro valgono per il lavoro dei prossimi 6 mesi”.

Concludono i consiglieri di “Impegno x Finale”: “Noi contestiamo l’opportunità di questa consulenza ed il comportamento del vicesindaco Firpo: aver risposto in Consiglio Comunale su espressa domanda del nostro gruppo ‘l’architetto Grossi collabora a titolo gratuito oggi e per sempre’ è stato un pessimo esempio di Amministrazione. Bastava essere sinceri da subito senza tentare di nascondere la cosa al Consiglio comunale ed alla Città. Le bugie hanno le gambe corte”.