Costituito il Comitato Albisola Superiore per la raccolta firme sul Referendum dell'Autonomia Differenziata

Si è costituito ad Albisola Superiore il Comitato locale per la raccolta firme relativa al referendum abrogativo della legge sull’Autonomia Differenziata.

“Hanno aderito in prima battuta Cgil, Anpi, Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista. L’adesione è comunque aperta ad ogni altro ente interessato a partecipare. L’entrata in vigore della legge rischia di aumentare i divari territoriali e le diseguaglianze sociali, contribuendo a dividere il Paese in regioni ricche e regioni povere, frazionando competenze storicamente statali come l’istruzione e la sanità”, spiega Giovanni Testa, segretario del circolo Pd Albisola Superiore.

“Riducendo i finanziamenti alle regioni più svantaggiate si compromettono le politiche ambientali, si penalizzano i comuni e le aree interne, aumentando la burocrazia per cittadini ed imprese – prosegue Testa -. La Liguria, e in particolare il savonese, soffre da anni di una profonda crisi economica, lavorativa e dei diritti determinata da una politica regionale assente, specialmente in questi ultimi mesi. Un aumento dell’autonomia regionale non può fare altro che incrementare questi aspetti”.

“Per queste ragioni invitiamo i cittadini residenti ad Albisola Superiore a sottoscrivere la raccolta firme recandosi all’ Anagrafe Comunale nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12, muniti di documento di identità. Il Comitato sarà presente tutti i mercoledì mattina presso il mercato cittadino con un presidio per la pubblicizzazione e la raccolta firme”.

“Il 7 agosto alle 21 presso l'associazione Alpini di Albisola Superiore si terrà un incontro con ospite la dott.ssa Anna Traverso, membro della segreteria provinciale Anpi e membro dell'Isrec, per spiegare dal punto di vista tecnico la riforma".